“Tradii mia moglie con Barbara D’Urso”: l’annuncio del noto cantante. Una storia che andò avanti per circa quattro anni

Tradimenti e storie d’amore sono all’ordine del giorno nel mondo dello spettacolo. Tra i personaggi noti della Tv nostrana in molti hanno raccontato scappatelle e flirt davvero impensabili, tenuti nascosti per molti anni e venuti a galla solo dopo confessioni recenti. Una di queste riguarda Barbara D’Urso e il noto cantante Memo Remigi. I due si erano conosciuti alla fine degli anni ’70, quando lui era già una voce affermata in Italia e lei una giovanissima attrice in cerca di successo. Dopo l’iniziale simpatia, l’amore tra loro è durato addirittura per quattro anni, come confermato da Remigi in una recente intervista a Di Più TV. Il problema è che il cantante era già sposato da circa dieci anni (matrimonio datato 1966) con Lucia Russo, la donna della sua vita.

“Tradii mia moglie con Barbara D’Urso”: la confessione di Memo Remigi

Un tradimento venuto a galla solo ora e che come ricorda Memo Remigi non ha impedito a lui e alla moglie Lucia di trascorrere insieme tutto il resto della loro vita. Nell’intervista a Di Più Tv, il cantante racconta come dopo la storia con Barbara D’Urso, la moglie lo abbia comunque riaccolto a casa, perdonando il terribile affronto.

“In tanti anni di matrimonio ho avuto degli scivoloni – racconta Memo – dovuti alle grandi tentazioni che ci sono nel mondo dello spettacolo”.

Poi aggiunge: “Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara D’Urso. Lucia mi cacciò di casa, come giusto che fosse e io presi in affitto una casa per me e Barbara. Questa storia portò al nostro divorzio nel 1983”.

Nonostante tutto però l’amore non finì: “Siamo comunque rimasti innamorati fino all’ultimo giorno. Lucia se n’è andata lo scorso 12 gennaio dopo una lunga sofferenza. Ora si trova in un magnifico posto e prima poi la raggiungerò anch’io, ma per ora ho molte cosa da fare!“.