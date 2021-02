Sanremo 2021, decisione definitiva del CTS: le ultimissime

Il Comitato tecnico-scientifico ha deciso cosa ne sarà del Festival di Sanremo 2021 e del protocollo che si vuole adottare per l’evento: le ultime

Il Comitato tecnico-scientifico ha dato l’ok al Festival di Sanremo 2021, la cui prima serata si terrà il 2 marzo. Secondo quanto si apprende, gli esperti hanno approvato il protocollo formulato dalla Rai. Lo svolgimento della rassegna canora sarà senza spettatori all’interno dell’Ariston. Inoltre, verranno adottate tutta una serie di misure organizzative atte a ridurre le possibilità di contagio.

LEGGI ANCHE—> Sanremo 2021, annuncio inatteso di Fiorello: come reagirà il Governo?

Sanremo 2021, le principali misure anti-Covid

Diverse saranno le misure che verranno adottate al Festival di Sanremo: dalla distanza di sicurezza ai carrelli con premi e fiori igienizzati. Sul palco si utilizzeranno le mascherine FFP2 senza valvola, mentre quelle chirurgiche saranno indossate solo nel percorso tra camerino e palco.

LEGGI ANCHE—> Sanremo 2021, clamorosa decisione sulle co-conduttrici: cosa accadrà

La consegna del premio finale avverrà attraverso un carrello che sarà igienizzato.

Per quanto riguarda la diretta televisiva, non indossando la mascherina, tutti i membri del cast presenti sul palco dovranno mantenere la distanza di un metro e mezzo tra di loro e di due con il resto del personale. Per la prima volta gli artisti saranno accompagnati solo da un fonico ed un discografico.