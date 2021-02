Rocco Casalino al GF Vip? Arriva l’annuncio ufficiale – FOTO

Rocco Casalino, dopo la caduta del governo, potrebbe partecipare al GF Vip? A rispondere ufficialmente è lui stesso. La decisione

L’inviato Valerio Staffelli, per Striscia la Notizia, ha consegnato il Tapiro d’Oro a Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte. Il servizio andrà in onda stasera, ma ci sono delle anticipazioni ufficiali fornite dalla redazione del programma.

Casalino ha smentito ai microfoni di Striscia di aver telefonato al Movimento 5 Stelle chiedendo di votare contro il governo Draghi. “Ho ricevuto trecento chiamate, ma non rispondo a nessuno”, le sue parole. Poi ha promesso: “Mai al Grande Fratello Vip”. Ricordiamo che alcuni anni fa lo stesso partecipò all’edizione classica del reality.

Rocco Casalino, le rivelazioni da portavoce uscente

“Sono sollevato. Mi riapproprio della mia vita, ma soffrirà mia madre, a cui faceva piacere poter dire che suo figlio era il portavoce del capo del governo”. Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte, ha parlato della sua uscita ai microfoni de Il Foglio. “Draghi ha i rapporti internazionali, ok. Meglio lui di un altro. Ma in questi anni mi sono reso conto di quanto sia importante la continuità del governo”. Casalino ha parlato anche di Renzi: “Guarda in politica non c’è il buono e il cattivo. Ci sono gli interessi. E Renzi è stato bravo. D’altra parte con il 2% dove andava? Ora ha una possibilità di salvezza”.

