PS5, l’obiettivo è superare PS4: milioni di unità in arrivo sul mercato

L’obiettivo dichiarato di Sony per PS5 è quello di superare le vendite di PS4. Previste milioni di nuove unità

Ormai qualche mese fa, Sony ha ufficialmente lanciato sul mercato la sua nuova console next gen: la PS5. Letteralmente andata a ruba sia per preorder che per vendite, ad oggi è completamente introvabile in tutto il mondo. Sony sta cercando di accelerare con la produzione per soddisfare una domanda ben più alta dell’offerta, ma non è facile e i risultati lo dimostrano.

Nonostante questo, la società nipponica continua a mostrarsi molto ambiziosa e anzi rilancia: l’obiettivo è superare PS4 per numero di vendite nel prossimo anno fiscale. Nello specifico, il periodo di riferimento sarà quello che inizierà ad aprile di quest’anno e terminerà il 31 marzo 2022.

PS5, i piani di Sony per il futuro

Per i prossimi mesi, l’obiettivo di Sony è quello di distribuire un numero di PS5 mai visto prima e superare la concorrenza, ma non solo. La sfida del colosso nipponico è infatti anche interna, e si punta a superare le vendite di PS4 in un singolo anno fiscale: 14.8 milioni di unità. Per questo motivo, Sony ha promesso un numero superiore alle 15 milioni di console entro il prossimo 31 marzo 2022.

Per puntare ad un obiettivo così grande, però, Sony dovrebbe prima pensare a risolvere gli attuali problemi di scorte. Sono infatti milioni i videogiocatori in tutto il mondo ancora in attesa di ricevere la propria console next gen, uscita lo scorso novembre. Per il momento, è stata promessa una nuova scorta di 3 milioni in arrivo a breve, ma non basterà per soddisfare l’immensa domanda che c’è dietro.