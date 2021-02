Instagram aggiorna le Stories e si rifà a TikTok: ecco cosa cambia

Nuovo importante aggiornamento arriva su Instagram. Le storie saranno più simili al concept di TikTok

Continua il lavoro da parte degli sviluppatori di Instagram per rendere il servizio sempre al passo coi tempi e funzionale. Un occhio va alla concorrenza, con TikTok che continua a macinare numeri impressionanti ed è ormai un punto di riferimento per il mondo dei social network.

Proprio in questo senso, a breve la piattaforma di Zuckerberg introdurrà una nuova tipologia di Stories, che riprenderanno il concept del colosso cinese. Si parla di feed verticale e non più a scorrimento verso destra o sinistra. Come già successo con i Reels, per passare al contenuto successivo basterà fare swipe verso l’alto per passare alla storia successiva.

Instagram, tutte le novità in arrivo

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

Anche su Instagram è in arrivo il feed verticale per le Stories. Aggiornamento che si rifà al concept di TikTok, permetterà agli utenti di scorrere verso il basso (o l’alto) per passare al contenuto successivo. Una grossa novità implementata dagli sviluppatori, che stravolgerà un utilizzo che andava avanti da alcuni anni. Al momento in fase di test, non è ancora stata annunciata ufficialmente e potrebbe quindi essere bocciata. Ma è molto difficile: quando un aggiornamento entra in fase di test, solitamente viene rilasciata poco dopo.

A confermare il tutto un portavoce di Instagram a TechCrunch, che ha inoltre parlato di un interesse sempre maggiore per i contenuti video. Apprezzati soprattutto dai più giovani, potrebbero portare d un nuovo boost di utenza nel corso dei prossimi mesi. Maggiori novità arriveranno sicuramente, non resta che aspettare.