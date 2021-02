La morte del fratello di Dayane Mello ha scosso tutti. La redazione in vista della puntata di domani ha formulato una richiesta ufficiale agli ex gieffini.

La morte del fratello minore di Dayane Mello è stata una notizia che ha scosso tutti: dal mondo dello spettacolo al pubblico da casa. La modella brasiliana ha deciso di non abbandonare il gioco e di superare e affrontare questo momento negativo con l’aiuto dei suoi coinquilini che se fosse stato necessario avrebbero abbandonato il programma insieme a lei. La redazione invece, dinanzi a questo lutto inatteso, secondo quanto riferito da Gossipetv.com avrebbe formulato una richiesta ufficiale agli ex gieffini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> “Tradii mia moglie con Barbara D’Urso”: l’annuncio del noto cantante

GF Vip, lutto Dayane: la richiesta ufficiale del reality ai gieffini

Affrontare un lutto, anche se non si è la parte colpita, è sempre difficile. Alla redazione del GF Vip non è mai successo di far fronte a una tale situazione e come prima volta ha chiesto agli ex concorrenti di presentarsi in studio vestiti di nero.

Come fanno sapere in queste ultime ore Riccardo Signoretti, attraverso il suo ufficiale profilo di Instagram, e Gossipetv.com, il programma di Canale 5 ha chiesto agli ex gieffini di presentarsi in studio vestiti di nero. Richiesta fatta nel rispetto del lutto improvviso che ha colpito Dayane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Ivana Spagna e quel tentativo di suicidio: racconto agghiacciante!

Quella di domani sarà una puntata molto delicata e non si sa ancora come Alfonso Signorini la porterà avanti. Solitamente a tenere compagnia il pubblico erano le discussioni e le risate dei concorrenti. Domani però sarà una puntata diversa e gli stessi gieffini hanno fatto notare il loro disappunto sull’andare in onda.