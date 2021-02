Elisabetta Gregoraci ha sorpreso tutti i suoi fan dopo aver pubblicato alcuni commenti che fanno riferimento ai suoi ex coinquilini. Cosa sta succedendo?

Nelle ultime ore sul profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci sono comparse delle storie dal contenuto strano e sospetto. Strano perché sono frecciatine lanciate verso gli ex gieffini. Sospette perché dato il lutto che ha colpito Dayane Mello, non sembra possibile che l’ex moglie di Flavio Briatore abbia potuto fare sarcasmo.

Nella prima storia sembrava come se Elisabetta fosse stanca di essere coinvolta nella love story di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ma proseguendo si è scoperto che la vittima era Francesco Oppini. Su Instagram i fan dell’ex gieffina hanno scritto di avere sospetti sulla veridicità di quelle parole. Per tantissimi utenti il profilo Instagram della Gregoraci è stato hackerato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Natalie Imbruglia, un sogno diventato realtà: “Questo ciò che mi mancava”

Elisabetta Gregoraci, spuntano strani messaggi: cosa sta succedendo?

Al momento non si sa se realmente il profilo di Elisabetta Gregoraci sia stato hackerato, però si può ancora leggere quanto scritto. “Ciao ragazzi ho raggiunto il limite… Adesso tolgo i ‘paletti’. Da oggi parlo io”. Subito dopo prosegue riferendosi a Francesco Oppini: “Indovina chi è quel finto amico che ti tiene buona solo per venderti le macchine”. Non è stato fatto in modo esplicito il nome del figlio di Alba Parietti, ma all’interno della Casa è lui che per lavoro vende automobili.

Elisabetta, o chi ha hackerato il suo profilo, ne ha per tutti. Nelle stories “sospette” ce n’è anche per Enock: “Smetti di scrivermi… Altrimenti pubblico tutto quello che mi scrivi”. I fan, sbigottiti, hanno scritto su Twitter che il profilo è stato hackerato e subito arriva un altro messaggio sospetto dove si legge: “Se nel 2021 una persona dice ciò che pensa non vuol dire che il profilo venga hackerato”.