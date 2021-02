Di Maio: “Ascolteremo Draghi, ringrazio profondamente Conte”

Dopo le parole dell’ormai ex premier Giuseppe Conte, anche il ministro uscente Di Maio si è espresso su Draghi

Mario Draghi ha il difficile compito di riformare il governo, dopo le dimissioni di Giuseppe Conte e l’incarico affidatogli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poco fa, proprio l’ex premier si è espresso a riguardo, riponendo fiducia in Draghi. Ha poi ringraziato i cittadini italiani e tutti coloro che gli sono stati vicino.

Anche il ministro degli Esteri uscente Luigi Di Maio ha parlato, aprendo ad un dialogo come esponente del M5s: “Oggi partono le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, noi abbiamo il dovere di partecipare, ascoltare e poi assumere una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno” ha dichiarato, rivendicando che: “Siamo la prima forza politica in Parlamento“.

Di Maio: “Ringrazio profondamente Conte”

Dopo aver parlato delle consultazioni che prenderanno il via col premier incaricato Mario Draghi, il ministro degli Esteri uscente Luigi Di Maio ha voluto spendere due parole anche per l’ormai ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Lo ringrazio profondamente, e non solo per le sue parole. Ha dimostrato una grande responsabilità istituzionale ancora una volta, in un momento di grande difficoltà per l’Italia” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Sono d’accordo con lui, c’è la forte necessità di un impulso politico nel governo che andrà a formarsi“.

Arrivano segnali di ottimismo in tanto al Colle circa la formazione di un nuovo governo. Il Capo dello Stato Mattarella si è detto molto felice sia del gesto che delle parole spese questa mattina da Giuseppe Conte sull’incarico affidato a Draghi.