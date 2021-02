Caso Genovese, nuove accuse nei confronti di Leali: la situazione

Caso Genovese, Daniele Leali, amico dell’imprenditore milanese, è stato accusato dalla vittima di aver tentato di comprare il suo silenzio.

Daniele Leali è diventato conosciuto negli ultimi mesi per le sue innumerevoli apparizioni in tv a difesa dell’amico Alberto Genovese, accusato di stupro in un caso che ormai da mesi, riempie le prime pagine della cronaca. E negli ultimi giorni si è ritrovato a dover rispondere a delle accuse molto pesanti rivolte contro di lui dalla ragazza di 18 anni che ha denunciato Genovese. Questa infatti, ha rivelato che Leali avrebbe tentato inizialmente, facendo da mediatore tra lei e Genovese, di comprare il suo silenzio. Accuse che Leali rispedisce al mittente annunciando inoltre una querela per calunnia nei confronti della ragazza. L’uomo ha poi esposto la sua versione dei fatti: “Durante l’unico incontro che ho avuto con lei prima di partire per Bali le ho solo fatto presente che Alberto e i suoi legali erano interessati a mettersi in contatto con i suoi avvocati per trovare un accordo economico. Accordo poi saltato perché Alberto è stato arrestato e non c’è stata occasione per le parti di confrontarsi”.

Caso Genovese, nuove accuse di Leali alle ragazze

Ma non solo, Leali ha in seguito avanzato il sospetto che le numerose comparsate in tv da parte di tutte le presunti accusatrice dell’amico, siano state fatte al solo scopo di apparire e guadagnare qualcosa dalle ospitate in tv.

A sostegno di questa tesi, Leali porta il fatto che tutte le ragazze hanno gestito le ospitate tramite la società di Fabrizio Corona Atena. Leali ha dichiarato in proposito che “forse bisognerebbe indagare su questa dinamica. Penso che il collegamento tra loro sia Elisa Rivoira (amica di Genovese, ndr), che stando alle foto pubblicate sui social frequenta casa Corona. Motivo per cui anche lei partecipa alle ospitate in tv”.