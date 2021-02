Calciomercato Juventus, svolta Cristiano Ronaldo: la firma è vicinissima. Il portoghese ha intenzione di rimanere nel grande calcio ancora per qualche anno

Si è fatto un gran parlare del futuro di Cristiano Ronaldo negli scorsi mesi. Il portoghese anche quest’anno si sta rivelando un trascinatore per la Juventus, grazie ai suoi gol e alla presenza costante in campo. Il primo trofeo dell’anno, ovvero la Supercoppa italiana contro il Napoli, è stato conquistato grazie alla sua firma. L’ultima sfida contro l’Inter, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia, ha visto l’ennesima doppietta del fuoriclasse di Madeira, perfino risentito per la sostituzione nel finale decisa da Pirlo. CR7 vuole giocare sempre 90′ e la sua condizione fisica straordinaria ne permette l’impiego costante. A 36 anni (li compirà domani) è tirato a lucido e non intende lasciare il calcio che conta. Le voci provenienti da Parigi, con l’interessamento del PSG si sono placate dopo la scorsa estate. Molto più insistenti invece quelle che provengono da Madrid, con Florentino Perez che vorrebbe riportarlo a casa. Ma alla fine il suo futuro potrebbe essere ancora bianconero.

Calciomercato Juventus, svolta Cristiano Ronaldo: potrebbe rinnovare fino al 2023

La Juventus ha due priorità per il suo mercato e riguardano i rinnovi di Dybala e Ronaldo. L’argentino è ancora dubbioso sull’accettare la proposta che ha sul piatto da diversi mesi, convinto di poter guadagnare di più altrove. Cristiano dal canto suo si sta convincendo invece che la miglior opzione per la sua carriera potrebbe essere proprio quella di restare a Torino. Il suo agente Jorge Mendes è in contatto con Andrea Agnelli e Fabio Paratici per estendere l’attuale accordo fino al 2023. Un altro anno per battere ancora più record e chiudere in Serie A la sua straordinaria carriera. A quel punto, a 38 anni, potrebbe anche cercare un’ultima esperienza esotica, dettata più dal marketing che dall’aspetto sportivo. Ma per questa ipotesi c’è tempo, ora la testa è solo al campo, è solo alla Juventus.