Whatsapp, utenti stufi delle troppe chat: come non farsi aggiungere

La nuova funzione di WhatsApp permette agli utenti di non farsi aggiungere nelle chat. Andiamo a vedere come attivare il trucco all’interno dell’app.

Tra i tanti problemi registrati su WhatsApp quest anno c’è anche la privacy, con sempre più gli utenti che si lamentano di essere aggiunti all’interno delle chat senza il proprio consenso. Questo 2021 non è iniziato nel migliore dei modi per l’applicazione, che dall’inizio dell’anno ha fatto scatenare l’ira degli utenti a causa di una violazione della privacy. Infatti dal 15 maggio l’applicazione condividerà i suoi dati con Facebook.

D’altra parte, però, l’applicazione di Menlo Park ha promesso di migliorare funzioni e aspetti all’interno dell’applicazione. Il tutto perchè diversi milioni di utenti si stanno spostando sulle concorrenti Signal e Telegram. Ad oggi però la “killer application” della messaggistica instantanea resta comunque WhatsApp, che ad oggi conta più di due miliardi di utenti. Andiamo quindi a vedere come attivare la nuova funzione che protegge la nostra privacy.

WhatsApp, da oggi gli utenti potranno evitare le chat: come attivare la funzione

Nelle ultime ore WhatsApp ha lanciato la nuova funzione pronta a difendere gli utenti dai troppi gruppi presenti sull’applicazione. Infatti spesso si viene aggiunti a questi gruppi di chat senza il nostro consenso e da oggi potremo difenderci da ciò.

Per abilitare la funzione bisogna andare nelle Impostazioni di WhatsApp e poi dal menu compiere i seguenti passaggi: Account > Privacy > Gruppi. Inoltre arrivati a quel punto potremo scegliere tre funzioni “Nessuno”, “I miei contatti” o “Tutti”. Ovviamente se selezioniamo nessuno, questo significa che neanche i nostri contatti potranno aggiungerci alle chat. D’altra parte con la seconda funzione solamente i nostri contatti potranno aggiungerci. Mentre l’ultima opzione permette a tutti di aggiungerci alle chat.

WhatsApp ha specificato che anche se un utente selezionerà nessuno, potrà essere comunque invitato attroverso un link privato da inviare in chat. Inoltre una volto ricevuto ul link avremo solamente tre giorni per accettare l’invito prima che scada. La funzione ad oggi sarà fruibile solamente sulla Beta dell’applicazione, ma a breve sarà approvata per tutti gli utenti.