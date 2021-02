Vaccino Sputnik, Francia: “Se rispetta norme europee, pronti all’uso”

Vaccino Sputnik, dalla Francia arriva l’apertura all’utilizzo: “Ma solo se rispetta le norme europee”

Prosegue il lavoro da parte delle varie aziende farmaceutiche per immettere nel mercato nuove varianti di vaccino anti Covid. Dopo Moderna e Pfizer, l’Ue attende a breve di dare il via libera anche ad AstraZeneca e Sputnik. Il primo sta già venendo somministrato da tempo in Gran Bretagna, e a breve dovrebbe ricevere l’ok anche da parte dell’Ema.

Discorso diverso per quello russo, la cui commercializzazione sembra essere più lontana. Dalla Francia, il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian ha però aperto al suo utilizzo. “Se rispetta le norme scientifiche ed è affine alle esigenze europee, perché no. Aspettiamo prima il via libera e l’omologazione da parte dell’Ema e dell’Alta Autorità francese per la salute. I vaccini non hanno nazionalità” le sue parole a radio Europe 1.

Vaccino Sputnik, Galli: “Risultati ben oltre le aspettative”

Sul vaccino Sputnik e sui risultati dei test emersi in queste ore, è intervenuto anche il primario dell’ospedale Sacco e ordinario di Malattie Infettive presso la Statale di Milano Massimo Galli. Intervenuto ai microfoni di Radio Capital, si è detto sorpreso dei primi numeri. “Secondo la rivista The Lancet, ha un’efficacia del 91,6%: si tratta di dati ben oltre le aspettative” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Devo dire che sono rimasto piacevolmente colpito, soprattutto perché a differenza di altri ha escluso dalle sperimentazioni chi già aveva avuto la malattia“.

Sempre a The Lancet, anche il direttore del Gamaleya Research Institute Alexander Gintsburg ha parlato del vaccino di Sputnik: “Grande successo per la battaglia globale contro la pandemia. L’efficacia del 91,6% dopo le due dosi è un’ottima cosa“.