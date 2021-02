TikTok, bloccato l’accesso ad alcuni utenti: non potranno usare l’app

TikTok ha deciso di vietare l’accesso ai minori di 13 anni: la piattaforma adotterà misure restrittive per bloccare tale fascia di utenti

TikTok ha deciso di vietare l’accesso agli utenti minori di 13 anni ed adotterà sistemi di intelligenza artificiale per verificare l’età. Verrà lanciata anche una campagna informativa per la sensibilizzazione delle famiglie. A comunicarlo è stato TikTok al Garante della protezione dei dati personali, dopo il provvedimento di blocco imposto nei giorni scorsi dall’Autorità. Dal 9 febbraio partirà la misura di blocco.

Gli account degli utenti inferiori ai 13 anni, verranno rimossi. La società si è impegnata, insieme all’Autorità privacy dell’Irlanda, a studiare la miglior soluzione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale ai fini della verifica dell’età senza intaccare la privacy.

TikTok, in avvio una campagna di sensibilizzazione per tutelare i minori

Dal 4 febbraio TikTok lancerà anche una campagna informativa sia sull’applicazione che su altri canali. Sull’applicazione sarà inviata una notifica push agli utenti prima di bloccarli e li informerà sul requisito dell’inserimento dell’età.

Il social migliorerà il riassunto della propria informativa privacy sull’app per utenti minori di 18 anni per spiegare i tipi di dati che raccoglie e come essi vengono trattati. Il Garante per la privacy avvierà sulle tv nazionali, per rafforzare l’azione di tutela nei confronti dei più piccoli, in collaborazione con Telefono Azzurro. La campagna di sensibilizzazione dovrà richiamare i genitori a svolgere un ruolo attivo di vigilanza ed attenzione.