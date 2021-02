Samsung taglia altri smartphone dagli aggiornamenti: la nuova lista

A breve, anche altri smartphone Samsung non riceveranno più gli aggiornamenti: ecco quali

Come spesso accade, anche per il 2021 Samsung sta pensando di tagliare dalla propria lista degli aggiornamenti alcuni dei suoi modelli più datati. Nello specifico, il colosso sudcoreano è solito fornire continui update per la sicurezza, così da rendere l’intera esperienza d’uso meno vulnerabile ad attacchi esterni.

Si parla infatti di ben due tipologie diverse di update: quelle mensili e quelle trimestrali. Presto, però, qualcosa potrebbe cambiare per alcuni modelli. Con l’arrivo di Galaxy Note 10 Lite, infatti, alcuni smartphone non vedranno più nuovi update, e la scelta è definitiva. Vediamo tutti i dettagli sulla strategia del colosso sudcoreano.

Samsung, quali smartphone non riceveranno aggiornamenti

Tramite il suo sito ufficiale, Samsung ha annunciato ufficialmente alcuni cambiamenti per quanto riguarda le liste di device che riceveranno aggiornamenti: ci sono sia entrate che uscite. Tra le new entry, spiccano ovviamente i nuovi Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra, con update continui ogni mese. Il Galaxy A8 passa invece in “seconda fascia”, con aggiornamenti non più mensili ma ogni tre mesi. Stesso destino anche per il Galaxy A02 e M12.

Passando alle note dolenti, invece, il colosso sudcoreano ha rilasciato l’elenco di tutti gli smartphone che non potranno più aggiornarsi. Stiamo parlando del Galaxy J3 Pop, Galaxy A5, Galaxy A3 e Galaxy A7. Escluso apparentemente anche il Galaxy Gold 5G, ma potrebbe essersi trattato di un errore di trascrizione in quanto il modello in questione è uscito solamente lo scorso 2019.