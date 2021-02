Salento, si lanciano sulle vetture in corsa: nuova pericolosa challenge

Una nuova pericolosa sfida tra adolescenti sui social sta preoccupando le città del Salento, dove c’è una maggiore diffusione del fenomeno: a segnalarlo sono alcuni cittadini

Nel Salento è scattato un nuovo allarme per quella che pare essere una nuova pericolosa sfida sui social: la planking challenge. A Gallipoli, alcuni adolescenti si lanciano sulle vetture in corsa per poi pubblicare il video sul web e sfidare i coetanei.

Salento, spopola la planking challenge: la segnalazione degli utenti

A segnalare il fenomeno sono stati alcuni utenti all’interno di un gruppo Facebook dedicato alla città. Uno di loro ha scritto: “Vorrei segnalare agli automobilisti che in Viale Europa ci sono ragazzini tra i 10 e i 12 anni che si nascondono dietro le auto parcheggiate e appena vedono i fari di un’auto si buttano letteralmente in mezzo alla strada”.

L’episodio di cui parla l’utente, è accaduto tra le otto e le nove di sera tra viale Europa, centro storico e nei pressi della Chiesa della Madonna della Purità. Secondo quanto riferito da Il Nuovo Quotidiano di Puglia, ci sono state segnalazioni solo sui social. nessuno ha chiesto l’intervento al sindaco o alle forze di polizia che, però, hanno aumentato i controlli sul territorio.