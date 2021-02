Netflix, ci sarà una serie animata con un famoso personaggio

Netflix ha annunciato la produzione della serie animata incentrata sul velocissimo riccio blu di nome Sonic, nato trent’anni fa dalla genialità di SEGA

Netflix è pronta a lanciare la serie animata incentrata su Sonic, il riccio blu nato dai videogiochi della Sega nel ’91, La piattaforma di streaming ha annuncia la messa in lavorazione di Sonic Prime che si baserà su videogame classico che quest’anno compie un trentennio.

Netflix, i dettagli sulla serie Sonic

La serie animata sarà composta da 24 episodi e prodotto dalla Sega con WildBrain. Sarà rivolta principalmente ai bambini tra 6 ed 11 anni e metterà in scena “un’avventura adrenalinica in cui il destino di un nuovo e bizzarro multiverso risiede nelle sue mani guantate”. Non sarà solo corsa ed azione, ma il protagonista affronterà anche “un percorso di redenzione e scoperta di sé”.

Alla realizzazione della serie animata Sonic collaborerà anche lo studio Man of Action Entertainment, famoso di recente per aver creato la popolare saga animata Ben Ten e per aver ideato i personaggi del film Disney, il premio Oscar Big Hero 6. La messa in onda, per chi se lo stesse già chiedendo, è prevista per metà 2022.