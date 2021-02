Mondiale per Club, le squadre partecipanti e dove seguirlo in Tv. Scatta il 4 febbraio la massima competizione internazionale del calcio moderno, in scena in Qatar

Scatta domani il Mondiale per Club Fifa, ospitato dal Qatar, alle prese con le prove generali per il 2022. Dal 4 all’11 febbraio le vincitrici dei vari tornei continentali si affronteranno per conquistare il titolo sulla carta più importante nel mondo del calcio. Rispetto alle sette partecipanti classiche (6 vincitrici delle Champions continentali e una squadra del paese organizzatore), quest’anno saranno solamente in sei. Questo perchè Auckland City ha ritirato la partecipazione per motivi legati alla pandemia Covid e alle regole ristrettissime in vigore in Nuova Zelanda. Il grande favorito resta il Bayern Monaco che ha l’obiettivo di raggiungere il sesto titolo in un anno solare (o poco più), andando ad eguagliare il Barcellona di Guardiola nel 2009. Le altre partecipanti sono il Palmeiras, fresco vincitore della Libertadores, l’Al-Ahly, campione d’Africa, l’Ulsan Hyundai (Champions League Asiatica), il Tigres (Centroamerica) e l’Al-Duhail, campione nazionale del Qatar, paese ospitante.

Mondiale per Club, sei squadre partecipanti in Qatar: tutto in diretta su Mediaset

Per seguire l’appuntamento iridato dal 4 all’11 febbraio basterà collegarsi su Mediaset Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it.

La prima partita, in programma giovedì, sarà alle 17 (le 15 orario italiano) e riguarderà i messicani del Tigres e i coreani dell’Ulsan Hyundai.

L’Al-Duhail scenderà in campo a seguire alle 20.30 (ora locale, le 18.30 in Italia) contro gli egiziani dell’Al-Ahly, sempre il 4 febbraio.

Il 7 febbraio andrà in scena la prima semifinale tra il Palmeiras e la vincente della sfida tra campioni di Centramerica e Asia (ore 21, le 19 in Italia). Il giorno dopo toccherà al Bayern Monaco di Flick contro la vincente di Al-Duhail e Al-Ahly (sempre ore 19 orario italiano). Le finali l’11 febbraio saranno alle ore 18 per il terzo e quarto posto (ore 16 italiane) e alle 21 per la conquista del titolo (ore 19 italiane).