Ivana Spagna e quel tentativo di suicidio: racconto agghiacciante da parte della celebre una cantautrice e scrittrice veneta.

Non ha certo bisogno di presentazioni e proprio in queste ore ha ripercorso le tappe più significative della sua vita artistica e privata nel corso del programma tv ‘Oggi è un altro giorno‘ di Serena Bortone. Il personaggio in questione è Ivana Spagna, vera e propria icona della musica italiana e non solo, che ha trascorso però in passato anni molto bui e periodi davvero complicati. Facciamo, però, ulteriore chiarezza su questa importante vicenda.

Ivana Spagna e quel tentativo di suicidio: le sue dichiarazioni

Ivana Spagna, qualche anno fa, ha rilasciato un’intervista molto forte sul suo passato che in pochissimi hanno dimenticato. Ecco alcuni passaggi: “La perdita di mia madre è stata davvero terrificante e mi ha segnato. Mi ero stancata di lottare, avevo il cuore a pezzi e avevo addirittura deciso di chiudere. Ricordo di aver organizzato tutto nei dettagli, quando all’improvviso mi è arrivata la gattina davanti. A quel punto mi sono fermata e ho iniziato a piangere, consapevole del grande errore che stavo commettendo”‬.