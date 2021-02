Isola dei Famosi 2021, nel cast una concorrente davvero inaspettata

Il settimanale Chi ha rivelato una nuova concorrente che farà parte del cast del programma Isola dei Famosi 2021: la sua partecipazione è inaspettata

Il settimanale Chi ha rivelato la partecipazione alla prossima Isola dei Famosi da parte di Miss Italia 2019, Carolina Stramare, che pochi giorni fa ha compiuto 22 anni. La donna attualmente fa la modella, ma non è avvezza a stare in tv.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha spiegato che la Stramare porterebbe con sé una storia molto forte, con un passato di dolore.

L’Isola dei Famosi 2021, tutti i possibili concorrenti

Mancano diverse settimane alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, che sarà condotta da Ilary Blasi, ma il cast va via via completandosi. Diversi sono i nomi spuntati ad oggi sui partecipanti, come Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che però hanno chiarito che non parteciperanno al reality.

Gli altri nomi sono quelli di Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Angela Melillo, Francesca Lodo, Vera Gemma, Giovanni Ciacci ed Elisa Isoardi. Questi pare siano certi, mentre lo sono meno le candidature di Antonella Fiordelisi, Clemente Russo, Alessandro Nuccetelli e si è vociferato anche di Akash Kumar ed Antonio Zequila.