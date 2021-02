Governo, Mattarella sceglie Draghi: esecutivo senza colore politico

Mattarella ha scelto Mario Draghi per un governo tecnico. Al via un esecutivo senza colore politico per far uscire il paese dalla crisi.

Alla fine il Presidente dell Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto di convocare Mario Draghi al Colle per creare un Governo di alto profilo ed uscire finalmente dalla crisi. Si andrà quindi per un esecutivo tecnico, al di fuori di ogni colore politico, il tutto per il bene del Paese dopo che le consultazioni di Roberto Fico non sono andate a buon termine. Infatti al Presidente della Camera era stato affidato il compito di cercare di organizzare un Conte ter, ma le trattative si sono ben presto arenate.

L’avvertimento di Sergio Mattarella era arrivato già un anno fa, quando fece sapere che la maggioranza politica del Conte bis sarebbe stata l’ultima. Dopo gli scetticismi di tali dichiarazioni, il Presidente della Repubblica ha fatto valere la sua parola, dando vita ad un Governo Tecnico che dovrebbe traghettare l’Italia al di fuori della crisi. La scelta arriva proprio a causa della mancata responsabilità dei politici italiani, a cui il Presidente della Repubblica aveva dato un ultimatum.

Governo, Mattarella affida il paese a Draghi: l’alternativa era il voto

La scelta di Draghi al Governo è arrivata dopo la comunicazione del Presidente Fico che ha comunicato a Mattarella come la maggioranza sia definitivamente tramontata. Così il Presidente della Repubblica ha deciso di assumersi la responsabilità di alzare il telefono ed affidare l’incarico all’ex capo della Banca Centrale Europea. L’alternativa era una sola, il voto, un vero e proprio rischio per il paese a causa dell’emergenza pandemica. Infatti in altri paesi, il voto ha portato anche ad un grandissimo aumento dei contagi, basti vedere la situazione negli Usa.

Allora dopo aver ringraziato il presidente Roberto Fico per l’impegno ha deciso di incaricare Mario Draghi. Infatti il capo della Repubblica e l’economista si erano già confrontati qualche mese fa sulla situazione attuale del paese. Uno scambio di opinioni che ha colpito Mattarella. I due infatti hanno parlato di come guidare il paese, uscire dalla pandemia, ma soprattutto di come condurre la più grande campagna vaccinale nella storia del paese. Vedremo se Draghi riuscirà nell’impresa di far uscire il paese della crisi, permettendo agli italiani di vedere finalmente uno spiraglio di luce.