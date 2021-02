GF Vip, programma a rischio: tutti vogliono abbandonare la casa

Un grave lutto si è abbattuto sulla casa del GF Vip, il programma è ormai a rischio: vogliono tutti abbandonare il programma

La morte di Lucas, fratello di Dayane Mello ha sconvolto la casa del GF Vip. In seguito alla brutta notizia, i concorrenti hanno provato a confortare la modella italo brasiliana, nonostante l’umore generale fosse a terra. Samantha de Grenet, durante la giornata ha ipotizzato un’uscita di gruppo dalla casa, senza eliminazioni né votazioni.

“Facciamo una cosa lunedì – ha proposto la De Grenet – usciamo tutti, senza votazioni né eliminazioni. Restiamo uniti e chiediamo la finale”. Tutti hanno approvato l’idea, in particolare Stefania Orlando ha detto: “Un lutto così non si metabolizza in un giorno, ci vorranno anni ed io non me la sento di giocare così. Vogliamo bene a Dayane, ma non possiamo andare avanti così”.

GF Vip, il grave lutto che ha colpito la casa: concorrenti vogliono andare via

Tutti uniti come una grande famiglia, oltre a tutto il resto… ❤️ #tzvip #gfvip #rosmello pic.twitter.com/gdFDAMHypA — fai di me del guacamole (@tzoneandonlyy) February 3, 2021

Nessuno ha più voglia di ridere, scherzare o continuare a gareggiare. Il grave lutto che ha colpito Dayane Mello, con la perdita del fratello Lucas, di conseguenza ha colpito l’intera casa. Tutti i concorrenti si sono stretti attorno alla modella italobrasiliana ed al suo dolore, senza rivalità o strategie per vincere.

Con ogni probabilità, il programma terminerà prima del previsto: tutti sono intenzionati ad andar via per la carente voglia di concorrere al reality show. L’intera casa è scossa dalla triste notizia ed sta facendo il possibile per restare accanto a Dayane Mello che, a sua volta, ha deciso di prendersi il calore dei suoi amici.