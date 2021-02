A distanza di pochi giorni dall’ultima puntata, nella casa del GF Vip un ennesimo colpo di scena spiazza i telespettatori.

Alda D’Eusanio è reduce da un televoto che l’ha vista trionfare in mezzo a tante critiche. La parola offensiva pronunciata in diretta nei confronti delle persone di colore è stata giudicata a sproposito e inappropriata. Alfonso Signorini, a differenza di come era stato gestito il caso Fausto Leali, ha lasciato alla mercé degli spettatori la sorte della giornalista. Il giudizio del pubblico è sovrano e l’ex opinionista Rai è stata perdonata ma non senza l’obiezione di tantissimi volti noti tra cui l’attaccante del Monza, Mario Balotelli. Ormai il dado è tratto è l’episodio dovrà essere lasciato alle spalle senza rancori.

GF Vip, colpo di scena: “Presa e buttata fuori dallo studio” – VIDEO

Alda D’Eusanio mentre dialogava con i suoi coinquilini si è lasciata andare in una narrazione che in molti avevano dimenticato o mai conosciuto. La giornalista ha raccontato agli altri Vipponi la famosa vicenda de La Vita in Diretta, quando fu cacciata dalla Rai in seguito a un suo intervento su un uomo disabile che si era risvegliato dal coma dopo dieci anni.

“Vedo l’autore che fa segni al conduttore. Mandano la pubblicità. Due persone vengono, mi prendono e mi portano fuori dallo studio. Mi cacciano via. Mentre vado via sento il conduttore che dice noi ci dissociamo da quello che dice Alda D’Eusanio”.