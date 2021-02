All’interno della casa più spiata d’Italia, man mano che il cerchio si stringe aumentano i litigi.

Che tra Dayane Mello e Giulia Salemi non scorre buon sangue è ormai risaputo. Le due gieffine non fanno altro che stuzzicarsi a vicenda e il più delle volte il botta e risposta che ne consegue è abbastanza acceso. La loro rivalità non è nata nella casa, ma come i lettori ricorderanno, sia la italo-persiana che la brasiliana sfilarono in coppia al Festival del Cinema di Venezia senza slip (o almeno invisibili all’occhio) sul red carpet. Da allora molti pensavano che le due fossero amiche per la pelle, ma la verità è un’altra e a rivelarla è stato Alfonso Signorini il quale ha affermato che Giulia e Dayane non si sopportano.

GF Vip, lite furiosa nella casa: botta e risposta offensivi

Il loro carattere è molto caldo e di certo nessuna delle due le manda a dire. Sono note entrambe per il loro modo unico di dire le cose in faccia, e quando sono loro a litigare per il pubblico da casa ha inizio lo spettacolo.

Dopo la fine della puntata scorsa, Giulia Salemi oltre che a prendersela con Tommaso Zorzi ha puntato il dito anche contro Dayane Mello. “Io non posso mai parlare di nessuno…Perché io devo sentire sempre te che invece continui a giudicarmi?”.

Quella entrata letta quasi a sproposito dalla brasiliana ha fatto sì che reagisse a muso duro: “Per me te sei semplicemente un’affamata di fama… Questo è quello che penso”.

“Io affamata di fama? Ma lo sarai tu…”, la risposta di Giulia però non serve a placare l’ormai infuriata Dayane che chiosa: “Io sono stata un sacco di anni senza fare TV”. Con ciò sicuramente la modella alludeva ai trascorsi in TV dell’ex di Francesco Monte.