Diletta Leotta, fan preoccupati per quanto accaduto: è la prima volta

Diletta Leotta, cosa sta succedendo? E’ la prima volta che succede e la notizia preoccupa i fan.

Che fine ha fatto Diletta Leotta? E’ questa la domanda che moltissimi fan si stanno ponendo in queste ore. La conduttrice televisiva, infatti, manca da Instagram ormai da più di dieci giorni. Un fatto assolutamente inedito per la giornalista siciliana abituata a deliziare i suoi ammiratori con nuovi scatti in un arco temporale di massimo 4-5 giorni. Invece adesso l’ultimo post risale addirittura allo scorso 23 gennaio: troppo, considerando i suoi ritmi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Potrebbe interessarti anche —-> Ludovica Pagani sbarca in Serie A, annuncio a sorpresa! – FOTO

Diletta Leotta assente su Instagram: cosa succede?

Cosa succede? Qualche problema personale che non le permette di distrarsi in rete o la storia con Can Yaman che la sta prendendo particolarmente? E’ questo il dubbio che alberga nella mente di molti. In questi giorni non sono mancate delle rapide storie per far sentire la propria presenza, ma anche sotto quest’aspetto il numero è calato sensibilmente. “Se vuoi fare un passo avanti, devi perdere l’equilibrio per un attimo”. E’ stata questa la didascalia dell’ultima foto postata. Possibile che qualcosa stia turbando o distraendo Diletta nel suo quotidiano?