Covid-19, bollettino 3 febbraio: 13.189 contagi e 476 morti

Covid-19, il nuovo bollettino nazionale della giornata di oggi 3 Febbraio 2021. Vediamo insieme i nuovi dati forniti dalla protezione civile.

Come ogni giorno, la Protezione Civile ha diramato il bollettino nazionale sull’andamento dei contagi nel nostro paese. Nella giornata di oggi si sono registrati 13.189 nuovi contagi, a fronte di 15.749 persone che risultano guarite dal coronavirus. In diminuzione sia le terapie intensive, con sessantanove unità in meno rispetto alla giornata di ieri che il numero di ricoveri: sono stati infatti 246 in meno.

Covid-19, il bollettino di oggi 3 Febbraio

Lombardia e Lazio sono le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi ricoveri, rispettivamente con 21 e 20. La Lombardia inoltre, continua ad avere il maggior numero di ricoverati con sintomi che si attestano sulle 3.554 unità.

L’incremento dei casi rispetto alla giornata di ieri è invece di 13.189. Il numero dei tamponi effettuati è di 279.307, mentre il tasso di positiva è di 4,7, con un aumento dello 0,8 per cento rispetto alla giornata di ieri.