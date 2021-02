Cashback, clamoroso bug: rimborsi senza acquisti. Ecco come

Cashback, incredibile bug del sistema svelato da Striscia la Notizia: ecco come si può ottenere rimborsi senza acquisti.

Allarme da Striscia la Notizia: c’è un clamoroso bug nel sistema cashback. Questo, secondo quanto dimostrato in un servizio andato in onda ieri sera, permette di aggirare il sistema con rimborsi non veritieri. Il tutto è stato infatti dimostrato da Stefanua Petyx con l’aiuto di un complice. Questo, dopo un acquisto, ha infatti optato per un reso del bene comprato ma l’operazione comunque compare ancora sull’applicazione IO.

Cashback, rimborsi senza acquisti: la scoperta

La furbata è stata fatta più volte e ogni volta il credito è stato sempre confermato nonostante il prodotto non più acquistato. La dinamica è avvenuta in vari contesti: in un negozio di abbigliamento, in un grande magazzino e persino al supermercato. Ogni volta che c’è stato questo tentativo e puntualmente è andato a buon fine. E non finisce qui: spunta un rimborso anche ogni volta che si effettuava una ricarica postepay da un’altra carta. Ma anche in questo caso il soggetto non sarebbe tenuto al rimborso.