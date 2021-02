Can Yaman, dalle stelle alle stalle: crollo d’appeal improvviso

Secondo i dati fornitici da Auditel, la serie TV DayDreamer che vede come protagonista Can Yaman sta avendo un crollo di ascolti.

La Juventus ieri sera, nella semifinale di andata di Coppa Italia, non ha battuto solo l’Inter di Antonio Conte ma anche le altre concorrenti in prima serata. Rai 1 insieme alla Vecchia Signora ha trionfato mentre Stefano De Martino, alla conduzione di Stasera tutto è possibile, e Can Yaman restano fuori dal podio.

Cristiano Ronaldo & co. hanno incollato al televisore una media di 7.984.000 spettatori pari al 28.8% di share. Stefano De Martino e il protagonista di DayDreamer invece rispettivamente 1.637.000 e 2.056.000.

DayDreamer, duro colpo: le ali del sogno “spezzate”

Inizialmente era la serie TV più apprezzata e seguita dagli italiani, oggi in parte non più. DayDreamer continua a registrare ascolti decisamente sottotono. La media del 2 febbraio, infatti, è stata di appena 2 milioni di spettatori pari ad uno share del 9,74%.

Il calo di ascolti nella prima serata di Canale 5 preoccupa, ma va anche detto che i risultati non sono positivi neanche in daytime. Difatti, dal momento in cui Mediaset ha deciso di interrompere la messa in onda quotidiana de Il Segreto per lasciare spazio ai nuovi episodi di DayDreamer, i risultati non sono stati gratificanti: i telespettatori preferiscono guardare Beautiful e Una Vita.