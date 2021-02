Bonus Famiglia, arrivano i pagamenti di febbraio: i dettagli

Bonus Famiglia, stanno per arrivare i pagamenti di febbraio. A partire da luglio, gli ANF saranno sostituiti da un assegno unico universale.

L’Inps si appresta ad erogare, nel mese di Febbraio appena iniziato, il pagamento di due tipologie differenti di prestazioni: il bonus terzo figlio e il bonus bebè. Il bonus terzo figlio è un aiuto economico destinato alle famiglia che hanno più di tre figli a carico, che può essere concesso presentando domanda al proprio comune di residenza. È anche conosciuto con l’acronimo ANF, Assegno per il Nucleo Familiare. Quest’anno inoltre, gli assegni familiari cesseranno e verranno sostituiti da un assegno unico e universale destinati alle famiglie con figli a carico fino al ventunesimo anno di età. Questo diventerà operativo a partire dalla data del 1 Luglio 2021.

Bonus Famiglia, a Luglio verranno sostituiti a luglio con Assegno Unico Universale

Rispetto alla precedenti prestazioni, funzionerà in modo diverso anche per quanto riguarda il calcola della somma che verrà erogate ai contribuenti. Vi sarà infatti una quota fissa che a seconda della dichiarazione ISEE oscillerà tra gli 80 e i 250 euro. Inoltre, nel caso in cui la richiesta venga approvata e i figli a carico decidano di frequentare l’università, questo potrà essere prolungato fino al compimento del venticinquesimo anno di età dell’avente diritto.

La richiesta per accedere agli assegni familiari fino alla loro naturale scadenza, può essere presentato in modalità telematica accedendo al sito istituzionale dell’Inps. Nel momento in cui si soddisfano i requisiti richiesti, la prestazione verrà erogata su base mensile.