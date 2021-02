Barbara D’Urso, il gesto che ha sorpreso tutti: mai fatto prima – FOTO

Barbara D’Urso è riuscita a lasciare a bocca aperta i suoi tantissimi fan con un gesto che mai prima d’ora aveva fatto.

È la conduttrice più amata e più seguita dagli italiani perché con la sua voce e i suoi modi di porsi riesce a tenere tutti con gli occhi incollati al televisore. Come direbbe qualcuno, non c’è trucco e non c’è inganno… Nessuna magia bensì tanta esperienza e tanta passione per il lavoro che fa.

Barbara D’Urso ha sempre avuto un ruolo chiave nell’informazione ma nonostante sia stata sempre un personaggio al centro dell’attenzione, ha sempre difeso la sua privacy. Da qui dunque, la sorpresa di molti fan nel vederla pubblicare un ricordo con il suo ex marito e i suoi figli, allora bambini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip, lite furiosa nella casa: botta e risposta offensivi

Barbara D’Urso, un ricordo bellissimo: “Gli amori della mia vita”

Un gesto inaspettato ma che sicuramente ha saputo oltre che sorprendere, anche regalare delle emozioni. Come abbiamo già detto, Barbara D’Urso non è solita parlare della sua vita privata, però chissà per quale motivo su Instagram ha deciso di pubblicare una foto con il suo ex marito e i suoi due figli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Jamie Tarses, morta a 56 anni la manager Abc: fu lei a lanciare ‘Friends’

A sorprendere è stata più che la presenza dei figli, quella di Mauro Berardi i cui rapporti con la conduttrice, almeno fino a qualche tempo fa, sembravano dei migliori. La stessa d’Urso aveva dichiarato di aver provato a ricostruire un rapporto d’amicizia con lui, ma senza successo. Aldilà delle incomprensioni, Mauro è stato l’uomo della sua vita e lei lo ha amato davvero molto.