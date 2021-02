Amazon, colpo di scena per la mega azienda mondiale: arriva l’annuncio ufficiale.

Clamoroso in casa Amazon: Jeff Bezos, il fondatore, si dimette dal ruolo di CEO. Resterà come presidente esecutivo della mega azienda statunitense, ma lascerà il ruolo di amministratore delegato che andrà invece ad Andy Jaffy finroa Amazon web services. Ad annunciare la notizia è lo stesso colosso di Washington nel giorno in cui sono stati ufficializzati anche i resultati economici.

Amazon, si dimette il fondatore Jeff Bezos

Da questo punto di vista la realtà di acquisti on line sembrerebbe non aver risentito affatto della crisi da Covid-19, considerando un ultimo trimestre con ricavi super da 125 miliardi di dollari. La realtà è che è stata proprio la stessa pandemia a favorire indirettamente il marchio. Con i vari lockdown nazionali e tutte le limitazioni del caso, infatti, sempre più persone si sono affidate al servizio on line per acquistare in quanto impossibilitati dallo spostarsi o più semplicemente per motivi di sicurezza.