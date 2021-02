Vaccino Covid, Bertolaso: “Ad aprile saremo inondati di dosi”

Sul tema vaccino anti Covid, è intervenuto il consulente della Lombardia Guido Bertolaso. Ecco le sue parole

Nonostante alcuni ritardi, la campagna vaccinale in Italia prosegue senza sosta. I numeri sono incoraggianti, tanto che – per numero di vaccinati effettivi – in Europa nessuno ha fatto meglio. Si attendono rinforzi, con l’Ema chiamata a dare l’ok alla commercializzazione di altri candidati.

Intanto, sul tema vaccino è intervenuto anche il consulente della Regione Lombardia per il piano vaccinale Guido Bertolaso. “Sono molto ottimista, dobbiamo superare i mesi di febbraio e marzo che saranno difficili per ciò che riguarda le forniture di farmaci. Ma da aprile ne saremo inondati” le sue parole in conferenza stampa: “Ne avremo 4-5 diversi, e quindi sarà più complessa la parte logistica. Ma ce la faremo, perché tutti saremo coinvolti“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vaccino Covid, superate le 100 milioni di dosi nel mondo: la classifica

Vaccino Covid, Bertolaso: “Sarebbe buona idea un piano nazionale”

Sempre nel corso della conferenza stampa, il consigliere della Regione Lombardia Guido Bertolaso ha anche affrontato altri temi legati alla campagna vaccinale. “Credo che non sarebbe male un dl per Piano nazionale, considerando tutte queste criticità che stanno emergendo. Si risolerebbero problemi quali l’impiego degli specializzandi, medici in pensione e stoccaggio, volontari della protezione civile e così via” ha spiegato, aggiungendo che: “Trovo incredibile che con le norme attualmente in vigore, i volontari della protezione civile non possano essere utilizzati“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Vaccino Covid, in Italia superate le due milioni di dosi: al top in Europa

“Il nostro obiettivo come regione? È quello di vaccinare tutti i cittadini della Lombardia prima di giugno” ha infine concluso Bertolaso nel corso della conferenza stampa tenuta insieme al governatore Fontana, alla vicepresidente Moratti e all’assessore della protezione civile Foroni.