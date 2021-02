Usa, svolta Biden sugli immigrati: al via task force per riunire famiglie

Prime mosse di Joe Biden da Presidente degli Usa: avviata task force per riunire famiglie degli immigrati

Da ormai qualche settimana, Joe Biden è il nuovo Presidente degli Usa. Succeduto al tycoon Donald Trump, il rappresentante dei democratici è al lavoro per mettere nero su bianco le prime azioni amministrative. Stando a quanto riferisce l’Ansa, a breve verrà messa in piedi una task force per riunire le famiglie degli immigrati separati al confine col Messico.

Questo è uno dei obiettivi facenti parte dei tre ordini esecutivi che il neo Presidente firmerà oggi per metter fine alle politiche migratorie della precedente amministrazione. Ad annunciarlo la Casa Bianca, che parla di: “Regole che hanno fomentato causa, confusione e crudeltà“. Maggiori novità sono attese nel corso delle prossime settimane.

Usa, impeachment: “Responsabilità di Trump evidente”

Intanto, altro tema che continua a far discutere negli Usa è quello relativo all’assalto di Capitol Hill avvenuto lo scorso 6 gennaio. Nel corso del processo per impeachment che avrà il via settimana prossima, si parlerà delle responsabilità: “Evidenti ed inequivocabili che Donald Trump ha avuto a riguardo“, fanno sapere alcuni manager che rappresenteranno l’accusa.

“L’ex Presidente ha minacciato l’intero sistema costituzionale, istigando una rivolta storica. La sua condotta è assolutamente inaccettabile, e va dichiarata nei termini più chiari ed assoluti” continuano i manager che comporranno l’accusa a processo. “Chiediamo il divieto di ricoprire futuri incarichi pubblici” le richieste riportate dall’Ansa. Già nei prossimi giorni, prenderà il via il processo per impeachment con protagonista l’ormai ex amministrazione degli Stati Uniti, al quale è succeduto Joe Biden.