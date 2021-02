Tom Moore è morto: fatale il Covid per il simbolo britannico

Tom Moore non c’è più: lutto terribile in Gran Bretagna. L’emblema britannico è morto per complicazioni da Covid-19.

Lutto in Gran Bretagna: è morto Thomas Moore, veterano centenario della II Guerra Mondiale e simbolo contro la pandemia. La scorsa primavera infatti, con un impegno commovente malgrado l’età, ha ottenuto una raccolta fondi record da 30 milioni di sterline a favore della sanità pubblica per la lotta contro la pandemia. Ed è stato proprio il Covid-19 a portarlo via all’et di 100 anni.

Tom Moore morto di Covid-19: Regno Unito in lutto

L’uomo era stato ricoverato domenica scorsa a causa di complicazioni legate all’infezione e ha avuto irrimediabili complicazioni. Noto in assoluto per la sua filantropia, l’impegno dell’ex ufficiale è stato omaggiato anche dalla Regina Elisabetta, su sollecitazione del Premier Boris Johnson, con due importanti riconoscimenti come il cavalierato e il titolo di sir.