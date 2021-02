Tiziano Ferro, annuncio a sorpresa: “Gesto ignobile”

Tiziano Ferro lancia un annuncio importante attraverso i propri canali social. Notizia importante a livello nazionale.

Fantastico riconoscimento per Tiziano Ferro: il cantante romano diventa ufficialmente un simbolo nazionale contro l’abbandono degli animali. Ad annunciarlo è lo stesso 40enne via Instagram: “È un onore enorme essere stato scelto dal Ministero per rappresentare questo magnifico progetto, a favore della promozione dei diritti dei nostri splendidi amici. Scopri il progetto del Ministero su codedicasa.it”.

Tiziano Ferro simbolo contro l’abbandono degli animali

“Tiziano, cosa pensi dell’abbandono di un animale?”. Si apre con questo quesito il video governativo. Risposta immediata dall’artista di Latina: “Abbandonare un animale è uno dei gesti più ignobili al mondo. Jake è stato abbandonato più di una volta e guardate adesso, quanto amore, quanta fede. Non abbandonate gli animali. Se non potete più prendervi più cura dei vostri animali domestici, fate riferimento a un canile, un rifugio a un veterinario. Non abbandonate gli animali: è un gesto incredibilmente crudele che nessuno merita”.