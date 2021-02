Shakira ha rivelato che un episodio della sua vita avrebbe potuto compromettere la sua carriera.

Colombiana di nascita, libanese da parte di padre, spagnola e italiana da parte di madre, Shakira grazie alle sue doti canore è diventata una delle divinità della musica pop. Oggi compie gli anni e sulla sua torta, ad aspettarla, ci saranno 44 candeline. Chissà se la compagna di Piqué avrà un desiderio particolare da esprimere, anche se i suoi sogni, almeno per quanto riguarda la carriera artistica, li ha praticamente realizzati tutti.

Shakira ha esordito con l’album spagnolo Descalzos nel 1995, ma il vero successo lo ha raggiunto grazie a Whenever, Wherever, testo in lingua inglese. Eppure, un episodio avvenuto prima del suo esordio avrebbe potuto compromettere la sua carriera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Regina Elisabetta, arriva l’assurda decisione: Royal Family esterrefatta

Shakira, carriera a rischio: “Sono stata cacciata”

Shakira non era altro che una bambina quando venne cacciata dal coro scolastico. Fu lei a parlarne tempo fa ai microfoni di Vanity Fair e affermò che se la sua carriera è stata incredibile lo deve solo al padre.

“Da bambina fui cacciata dal coro della scuola perché all’insegnante non piaceva il mio vibrato: diceva che sembravo una capra. Fu mio padre a dirmi di non mollare, di continuare a cantare. “La tua voce è bellissima, vedrai, un giorno se ne accorgeranno tutti!”. È sempre stato un sognatore. Magari non bravissimo come uomo d’affari, ma un idealista che mi ha insegnato tanto sulla vita e sul valore della perseveranza”.

Sono molti i fan che si sono chiesti cosa abbia pensato la stessa insegnante quando vide quella ragazza diventare l’artista più amata dal pubblico mondiale. Più che una capra, Shakira è THE GOAT.