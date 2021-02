Sbloccare iPhone con la mascherina, finalmente si può: ecco come

Finalmente sarà possibile sbloccare l’iPhone anche con la mascherina. Ecco cosa bisognerà fare

Negli ultimi tempi, un elemento è entrato prepotentemente nella vita di tutti: la mascherina. L’emergenza Covid ha obbligato tutti a rivedere le proprie abitudini, attuando alcuni accorgimenti per evitare di diffondere il contagio. Tante le difficoltà legate a tutto questo, alcune più rilevanti e altre meno. Uno degli inconvenienti all’ordine del giorno è l’impossibilità di sbloccare l’iPhone col Face ID.

Il melafonino non riconosce infatti il volto del proprietario, non avendo la possibilità di scannerizzare buona parte del volto. Apple ha pensato proprio a questo con l’ultimo aggiornamento di iOS alla versione 14.5. Presto qualcosa cambierà, e sarà possibile seguire una semplice procedura per lo sblocco dello smartphone anche con la mascherina indosso. Ecco cosa bisognerà fare.

Come sbloccare l’iPhone con la mascherina: serve un Apple Watch

Se anche voi state riscontrando difficoltà a sbloccare l’iPhone con la mascherina, a breve potrete ovviare al problema, ma vi servirà un Apple Watch. Il colosso di Cupertino ha infatti rilasciato poche ore fa la prima beta di iOS 14.5 che – tra le tante novità – ha implementato la possibilità di sbloccare lo smartphone utilizzando il wearable smart. Ma come funziona? In realtà è più semplice del previsto. Dopo aver collegato i due device Apple, tutto avverrà in maniera (quasi) automatica.

Dovrete prendere in mano lo smartphone e, una volta avviato il riconoscimento facciale, arriverà una notifica sull’Apple Watch. Da questo, bisognerà utiizzare il feedback tattile per confermare il tutto e procedere con lo sblocco. È possibile fare anche il “percorso inverso”, ossia quello di bloccare l’iPhone dalla notifica di Apple Watch.