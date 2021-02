Regina Elisabetta, arriva l’assurda decisione: Royal Family esterrefatta

La Regina Elisabetta ha preso un’assurda decisione per correre ai ripari a seguito della crisi economica che ha colpito i Windsor

L’emergenza Covid-19 ha mandato in crisi l’economia mondiale ed a pagarne le conseguenze è anche la casa reale inglese. Nonostante il patrimonio surreale della Regina Elisabetta, i conti di Palazzo Reale rischiano di andare in rosso. Questo è dovuto anche dal fatto che i musei reali sono chiusi e le entrate legate al turismo l’anno scorso sono venute a mancare. Per risanare il bilancio, la regina avrebbe optato per un’assurda decisione. Avrebbe infatti pensato di mettere in vendita calze di lana e bandane di sua proprietà.

Regina Elisabetta, i prezzi degli oggetti messi in vendita

La regina Elisabetta, su suggerimento della Royal Collection Trust, avrebbe deciso di mettere in vendita nei negozi di souvenir e nello shop online della famiglia reale, prodotti utilizzati quotidianamente da lei.

Facendo un giro nei Royal shop, si possono trovare calzini di notte di lana a circa 69 sterline (80 euro), una borsa dell’acqua calda a 115 sterline (130 euro), contenitori di porcellana a 110 sterline (125 euro), orsetti in abito da cavaliere fatti a mano da 295 sterline.

I prodotti più economici sono delle bandane per cani con il logo di Buckingham Palace, vendute a circa 10 sterline. Non mancano biscotti, marmellate, scatole di thé pregiate, gin ed altri oggetti della corona.

In molti hanno trovato di cattivo gusto l’iniziativa anche in rapporto ai prezzi proposti. Del resto, chi spenderebbe certi prezzi per delle calze di lana, pur essendo provenienti dal calzificio di lusso Corgi Hosiery.