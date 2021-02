Ludovica Pagani sbarca in Serie A, annuncio a sorpresa! – FOTO

Ludovica Pagani ufficialmente in Serie A: l’annuncio a sorpresa della bionda bergamasca che infiamma i social. Ecco quale sarà il suo ruolo.

Ludovica Pagani sbarca ufficialmente in Serie A, e ad annunciarlo è la stessa show-girl attraverso il propri canali social. La donna di Bergamo, infatti, sarà conduttrice per la piattaforma on line della competizione. “Contentissima di far parte del nuovo progetto Serie A. Vi aspetto il 9 marzo sui canali ufficiali di Lega Serie A”, scrive attraverso il proprio account Instagram con tanto di foto già nello studio televisivo dove si esibirà di volta in volta.

Ludovica Pagani, nuova avventura con la Serie A

La 25enne non offre nuovi dettagli sul progetto in rampa di lancio, ma la sua presenza è di per sé già la notizia che conta per i tantissimi fan scatenati tra i commenti. Complimenti, messaggi di buona fortuna e c’è già chi accenna a un confronto con Diletta Leotta con i primissimi battibecchi tra ‘fazioni’. E in effetti, a questo punto, questa sfida tutto al biondo potrebbe infiammare e non poco gli scenari televisivi attorno al mondo del calcio.