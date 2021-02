Jamie Tarses, morta a 56 anni la manager Abc: fu lei a lanciare ‘Friends’

Lutto nel mondo della TV statunitense: Jamie Tarses, donna al vertice dell’entertainment dell’emittente Abc è morta a 56 anni

Aveva solo 56 anni Jamie Tarses, la prima donna alla guida dell’intrattenimento di un grande network americano. La morte è stata causata dalle conseguenze di un infarto avuto questo autunno ed a seguito di un lungo periodo di coma. Nata nello stato della Pennsylvania, morta a Los Angeles, era la figlia di un noto produttore della TV statunitense: Jay Tarses.

Una lunga carriera tra le TV americane, ha iniziato come assistente del talent executive nella stagione 1985-1986 del Saturday Night Live e successivamente direttrice del casting per la Loriman Productions. La sua notorietà arriva, in particolare modo, dal 1987 al 1996 dove alla Nbc lancia molte serie TV di successo tra queste ‘Friends’ che ha riscosso successo mondiale.