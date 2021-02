Fedez, dopo la gaffe è sparito dai social: Chiara Ferragni spiega il motivo

Fedez ha rischiato l’esclusione da Sanremo 2021, dopo la gaffe è sparito dai social: Chiara Ferragni ne ha spiegato il motivo

Fedez è completamente sparito dai social dopo la gaffe del singolo di Sanremo 2021. Chiara Ferragni ha spiegato l’assenza del marito: gli è salita la febbre. Per rassicurare i fan ha dovuto specificare che il cantante milanese non ha il Covid, ma comunque non è al massimo della sua forma.

I fan erano molto preoccupati per l’assenza di Fedez sui social, in quanto è solito pubblicare diverse stories nell’arco della giornata, principalmente tratti quotidiani. Un po’ d’allarmismo è stato accentuato dalla coincidenza che ciò sia capitato proprio quando lo stesso cantante ha rischiato l’esclusione da Sanremo 2021.

Fedez, la paura per l’esclusione di Sanremo e l’assenza dai social

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto di Fedez piuttosto giù e fuori forma. Il motivo è una semplice febbre che ha messo ko il cantante milanese. Fortunatamente, lui e Francesca Michielin hanno anche scampato il pericolo di una possibile esclusione dal Festival di Sanremo. La preoccupazione è nata in seguito ad un piccolo stralcio di canzone pubblicata sui social del cantante milanese. Soltanto ieri è arrivata la comunicazione della direzione del festival musicale.

“L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità”.