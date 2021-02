Crisi di governo, indiscrezioni sul nuovo Premier: nome a sorpresa

Crisi di governo, ecco chi potrebbe subentrare a Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio. Filtra un nome importante.

Chi potrebbe prendere il posto di Giuseppe Conte dopo questa crisi di governo? Lamberto Dini, ex premier e più volte ministro, non ha dubbi: Mario Draghi. L’89enne toscano ne ha parlato quest’oggi intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: “A dicembre sostenevo che non ci fossero le condizioni per vedere Draghi al governo, ma adesso credo che ci siano: se Fico dovesse fallire nel suo tentativo, vedrei tutte le condizioni per un governo più largo e istituzionale”, ha riferito.

Potrebbe interessarti anche —-> Di Battista: “Renzi non voleva revocare la concessione di autostrade ai Benetton”

Crisi di governo, Mario Draghi nuovo premier?

Draghi, tuttavia, dovrebbe accettare a una sola condizione a suo avviso: “Se fosse in lui, aderirei solo se potrei definire io il programma e non i 5 Stelle. In ogni caso è l’uomo giusto: ha esperienza e caratura internazionale poiché è ammirato e stimato in tutto il mondo. Per il momento è una preziosa riserva e il tutto dipenderà dai partiti: vedremo”.