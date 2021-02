Covid, Sileri: “Ristoranti da riaprire al più presto anche la sera”

Covid, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha parlato – tra le altre cose – della riapertura dei ristoranti

L’emergenza Covid e le conseguenti restrizioni attualmente in vigore stanno andando ad intaccare in maniera pesante diversi settori dell’economia. Su tutti, a pagarne le conseguenze sono quelli del turismo e della ristorazione, praticamente bloccati da quasi un anno a questa parte e con Ristori non sempre puntuali erogati da parte del Governo.

A tal proposito, è intervenuto poco fa il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. “Penso che, con il progredire della campagna vaccinale, i ristoranti devono riaprire anche la sera il prima possibile. Bisogna far tornare le persone alle proprie attività, e c’è bisogno di una nuova normalità. Sarebbe poi sottinteso un passo indietro se dovesse arrivare una nuova variante aggressiva o una nuova recrudescenza del virus” le sue parole riportate da Sky TG24.

Covid, Sileri: “Bisogna alzare limite vaccino AstraZeneca a 65 anni”

Tanti i temi affrontati poco fa dal viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. Oltre ad aver parlato del bisogno che i ristoranti riaprano la sera il più presto possibile, un altro tema affrontato è quello relativo al vaccino anti Covid. “Ieri ho scritto personalmente al direttore generale dell’Aifa, facendogli una richiesta ben precisa: rivedere il limite di 55 anni per fruire del vaccino AstraZeneca. Penso sia quantomeno necessario adottare la linea della Germania e alzare il limite a 65 anni” le sue parole.

“Ad oggi, indicare un limite massimo di età è una precauzione utile, ma deve durare poco. Inoltre, se gli studi confermano che questo vaccino è efficace e sicuro per ogni età, va tolta al più presto ogni limitazione” ha poi concluso il viceministro Pierpaolo Sileri.