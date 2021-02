Covid-19, Eleonora Pedron spaventa i suoi fan: “Sono in difficoltà”

Eleonora Pedron ha rilasciato una lunga intervista alla rivista DiPiù TV dove, preoccupata, ha raccontato del suo contagio da Covid

A Novembre, Eleonora Pedron è risultata positiva al Covid-19 insieme ai suoi figli Ines e Leon. 11 anni una e 10 anni l’altro, sono nati entrambi dalla relazione, ormai tramontata, con Max Biaggi. Fortunatamente, i due figli della Pedron sono risultati completamente asintomatici, hanno osservato la loro quarantena senza dimostrare nessun d’intimo da Covid-19.

Destino diverso per l’ex Miss Italia che infatti, ha raccontato: “Oggi sono guarita, ciononostante ho difficoltà a sentire gli odori e soprattutto i sapori. Non mi lamento: ho troppo rispetto per le persone che hanno sofferto davvero a causa di questo virus, che hanno perso i propri cari”.

Eleonora Pedron, la rinascita dopo la fine con Max Biaggi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Eleonora Pedron è rinata. Dopo la dura rottura con Max Biaggi, ha trovato l’amore con l’attore torinese Fabio Troiano. La coppia è sempre molto felice, in sintonia, a tal punto da darsi consigli anche sul mondo del lavoro e sembrerebbe che l’attore conviva perfettamente con i figli nati dalla precedente relazione della Pedron. Ma la rivalsa dal punto di vista sentimentale non è tutto.

L’attrice veneta, infatti, ha deciso di iscriversi all’Università, nonostante gli impegni lavorativi e familiari, alla facoltà di Psicologia. Una passione che ha sempre avuto, ma che non ha mai fatto fruttare. A 38 anni, Eleonora Pedron non si è data per persa e, per inseguire il suo sogno, ha deciso di intraprendere questa carriera universitaria.