Clubhouse è l’app del momento: di cosa si tratta e dove scaricarla

Nelle ultime settimane, sta letteralmente spopolando Clubhouse. Ecco di cosa si tratta e dove scaricarla

Il 2021 è iniziato dando il benvenuto a quella che è già l’app del momento: stiamo parlando di Clubhouse. Software creato da Alpha Exploration, è letteralmente esploso nelle ultime settimane e sta registrando un numero di utenti giornalieri da capogiro. Letteralmente chiunque la sta scaricando e usando con amici, parenti e sconosciuti.

Sì perché il concetto alla base di questa nuova app è proprio questo: dibattere su un determinato argomento con chiunque. Il suo funzionamento è molto semplice. Ci sono delle stanze create con un’etichetta che indica il tema di discussione. Al suo interno, è possibile trovare una lunga lista di persone che – in maniera riservata – dice la sua. Il tutto poi, al termine della call, viene cancellato e non rimane negli archivi.

Clubhouse (per ora) solo su iOS

A far parlare di quest’app è stato per primo Elon Musk, che lo scorso 31 gennaio ha creato una stanza dentro la quale ha parlato delle sue aziende con oltre 5mila persone. Gli utenti non sono tutti uguali, ma anzi ci sono alcuni ruoli ben definiti: il moderatore è colui che cura la stanza, invita gente e dà loro la parola, gli speaker sono appunto coloro che discutono e gli ascoltatori coloro che assistono al dibattito.

Al momento, l’app è disponibile solo su iOS. Una scelta non di carattere strategico e di marketing, ma strettamente tecnico. Android infatti è un sistema operativo più complicato per gli sviluppatori, in quanto può essere modificato dalle singole aziende di smartphone. Questo richiede quindi un lavoro maggiore per rendere il tutto funzionale sui vari dispositivi, mentre Apple è molto più standard e lineare. Intanto, questo è il link per entrare a far parte di Clubhouse da iPhone.