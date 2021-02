Alessia Marcuzzi è stata accusata pesantemente da alcuni utenti del web. La sua reazione non è passata inosservata.

Quando Carlotta Dell’Isola è entrata come concorrente del GF Vip in molti si sono chiesti per quale motivo fosse lì. Prima di entrare a far parte del reality show condotto da Alfonso Signorini, la fidanzata di Nello aveva partecipato a Temptation Island ed è lì che il pubblico si è letteralmente innamorato di lei e del suo temperamento caldo.

La sola partecipazione a un programma, a parere di molti non bastava per essere all’altezza denominata Vip, e ieri sera quando Nello ha fatto la sua proposta di matrimonio in diretta è stata tirata in ballo Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi alza la voce: duro scontro con il web – FOTO

Una scena romantica che ha colpito moltissimi spettatori. La proposta di matrimonio che Nello ha fatto a Carlotta al GF VIP però ha fatto gioire anche Alessia Marcuzzi, la conduttrice che ha assistito la coppia durante il programma Temptation Island.

Carlotta è una ragazza semplice e la Marcuzzi si è affezionata sia a lei che a Nello. “Carlotta ha detto siiiiiii!!!! Evviva”, il primo commento di Alessia. Poi ancora “Alfo’ ma a vedi che faccia disperata c’ha Nello”.

A rovinare il momento però ci ha pensato qualche utente che ha stuzzicato Alessia Marcuzzi accusandola di aver raccomandato Carlotta. La risposta della conduttrice non si è fatta attendere. “Io che raccomando Carlotta? Ma la follia. Ho conosciuto Carlotta a TI, non l’avevo mai vista prima. Finito tutto le ho scritto su DM perche’ mi faceva ridere e ci siamo viste. E’ stata chiamata al #GFvip indipendentemente da me. Infine ha concluso così il tweet: “Ma chi e’ questa che racconta ste buffonate?”