Vaccino Covid, in Italia superate le due milioni di dosi: al top in Europa

La corsa contro il tempo per la somministrazione dei vaccini anti Covid prosegue tra alti e bassi in tutta Europa. Dopo i ritardi nelle consegne di Pfizer, Moderna e AstraZeneca, nel mese di febbraio dovremmo assistere ad un rialzo del ritmo di copertura della popolazione. Secondo quanto comunicato dal commissario straordinario per l’emergenza Arcuri, stiamo procedendo al ritmo di 82mila dosi al giorno. Questo ci ha permesso di superare quota due milioni di dosi, come certificato dal ministro della Salute Speranza su Facebook. Per l’esattezza oggi, lunedì 1 febbraio, abbiamo toccato quota 2.003.543, con 659.565 italiani che hanno effettuato anche il richiamo.

“Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale che ci hanno permesso di raggiungere questo primo risultato“, sottolinea Speranza nel suo recente post.

Questi numeri ci permettono di essere attualmente in testa per numero di vaccinati (che hanno ricevuto entrambe le dosi). La Germania, seconda, ha completato 532mila “coperture” totali, mentre in Spagna sono ancora fermi a 251mila. Complessivamente l’Italia è al terzo posto nel Vecchio Continente per percentuale della popolazione ad aver ricevuto l’antidoto (1,07%). Davanti a noi solo Danimarca e Slovenia, mentre la Germania è allo 0,64%. Come certificato da Berlino, i tedeschi restano al top per numero complessivo (2,3 milioni) e per velocità di somministrazione (oltre 90mila al giorno).

