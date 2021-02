Paolo Bonolis, clamoroso in diretta Tv: la frase pronunciata alza un polverone.

Altra bordata di Paolo Bonolis al Milan. Il conduttore televisivo, di nota fede interista, torna a punzecchiare i cugini dopo l’ultimo weekend di campionato che ha visto ben due calci di rigore concessi ai rossoneri. Intervenuto ai microfoni di SkySport, il 59enne romano lancia la stoccata alla squadra di Stefano Pioli attualmente prima in classifica con 46 punti: “Chiunque con 14 rigori nel girone d’andata sarebbe primo in classifica”.

Paolo Bonolis provoca i milanisti

A suo avviso, tuttavia, il Diavolo è destinato a calare in questo girone di ritorno. “Inter in pole, poi seguiranno Atalanta, Juve e Milan: è questa la mia griglia”, riferisce con totale convinzione. E c’è amarezza sul fronte calciomercato: “Sanchez-Dzeko sarebbe stato uno scambio utile per entrambe. Sarei stato contento se si fosse fatto, stiamo parlando di due ottimi giocatori e il bosniaco avrebbe dato una grossa mano alla formazione di Antonio Conte”.