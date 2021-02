È scomparso Marc Wilmore, sceneggiatore e scrittore dei Simpsons. Aveva solamente 57 anni

Una bruttissima notizia arriva dagli Stati Uniti: a soli 57 anni, è scomparso lo scrittore e sceneggiatore dei Simpsons Marc Wilmore. Il triste annuncio è stato dato dal fratello e comico Larry Wilmore, che ha dato il cordoglio tramite il suo account Twitter. “Il mio adorato fratello è scomparso la scorsa notte mentre lottava contro il Covid e altre patologie. Ha sofferto per molti anni a causa di questo. Lui era un angelo gentile, il più divertente che abbia mai conosciuto. Ti amo fratellino” le sue parole.

Marc Wilmore soffriva già da tempo di altre patologie, sebbene non lo avesse mai comunicato al pubblico.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr

— Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021