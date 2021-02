Morto Dustin Diamond, lo Screech di Bayside School: aveva 44 anni. L’attore americano lottava con un cancro ai polmoni allo stadio 4

Dustin Diamond, meglio conosciuto per aver interpretato Screech in “Bayside School” (titolo originale in USA “Saved by the Bell” della NBC), è morto a seguito di una breve battaglia contro un cancro ai polmoni. L’attore aveva 44 anni.

Il 15 gennaio, Diamond è stato ricoverato per la prima volta in un ospedale della Florida per determinare il tipo e la gravità del cancro. Come confermato dal suo agente, la diagnosi era stata subito dura, con il male che aveva già raggiunto lo stadio 4. Il tutto era cominciato poche settimane prime con un semplice nodo alla gola.

Diamond era meglio conosciuto per aver interpretato Samuel “Screech” Powers in cinque stagioni di Basyde School. Oltre alla famosissima serie dei primi anni ’90, era apparso sul grande schermo per due film come Good Morning e Miss Bliss. Dopo circa dieci anni aveva ripreso il ruolo di Screech nel sequel del telefilm, con i protagonisti impegnati all’università (Saved by the Bell: The New Class).

Nel 2009, l’attore americano aveva scritto il libro “Behind the Bell”, parlando di tutto quanto accadeva nel backstage della Serie Tv. Alcuni particolari piccanti avevano anche attirato diverse polemiche da parte di benpensanti e fan.

Oltre ad aver raggiunto la fama per le apparizioni nel telefilm, Diamond aveva preso parte a diversi reality show tra cui Celebrity Fit Club, Celebrity Boxing 2, Celebrity Championship Wrestling e il Grande Fratello Vip nel Regno Unito. Nel 2018 è apparso come Screech un’ultima volta, nella serie web “Zack Morris Is Trash”. Mancherà sicuramente a tutti i ragazzi nati negli anni ’80…