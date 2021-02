Laetitia Casta incinta per la quarta volta: la modella e attrice francese è l’ex compagna di Stefano Accorsi. Ma chi è il padre questa volta?

Top model e attrice, bellezza che ha cavalcato generazioni diverse, ma anche mamma. Fortissimamente mamma perché Laetitia Casta presto lo diventerà per la quarta volta. Fino ad oggi nessuna indiscrezioni e nemmeno annunci ufficiali ma le immagini pubblicate da ‘Gente’ non mentono.

L’attrice a 43 anno aspetta un altro figlio dal marito, l’attore francese Louis Garrel e dalle dimensioni del pancione il parto dovrebbe essere anche abbastanza vicino. I paparazzi l’hanno sorpresa mentre stava andando al Conservatorio di Parigi per partecipare ad alcune lezioni di musica e sotto il cappotto spunta una pancia molto evidente.

Laetitia ha già tre figli: Sahteene è nata nel 2001 dalla storia d’amore con Stéphane Sednaoui. Poi sono arrivati Orlando (14 anni) e Athena (che ne ha 11), nati dal matrimonio ormai finito con il nostro Stefano Accorsi. Dal 2017 è felicemente sposata con Garrel e adesso la famiglia si allarga anche se in realtà lui ha già una figlia. Qualche anno fa infatti insieme alla compagna di allora, l’attrice torinese Valeria Bruni Tedeschi, aveva adottato una bambina di origine senegalese, Oumy.

Laetitia Casta e Louis Garrel sposati in gran segreto nel 2017, prima lei stava con un noto attore italiano

Laetitia Casta anche questa volta ha deciso di tenere separata la sua vita privata da quella pubblica ma forse c’è un motivo preciso. Nel 2006, quando quando aspettava il secondo figlio, era stata isolata dal suo mondo come aveva raccontato in seguito: «Il cinema sembra un posto di persone con la mente aperta. Ma se dici che sei incinta – aveva confessato a ‘Vanity Fair’ – rischi il posto. Quando ero in attesa di Orlando, mi tolsero una parte. Con Athena mi sono fatta furba e l’ho comunicato soltanto a fine riprese».

Laetitia e Louis sono sempre stati molto gelosi della loro privacy e anche il loro matrimonio celebrato nel giugno 2017 in Corsica (terra natale della Casta) è rimasto segreto fino all’ultimo. Una nuova vita dopo l’addio a Stefano Accorsi, una storia che aveva fatto sognare molti. Anche l’attore bolognese però si è consolato: tre anni fa è diventato padre di Lorenzo e lo scorso agosto di Alberto, entrambi nati dalla relazione con Bianca Vitali.